Oblitas: “Lo que se dio en el Sudamericano sub20 no nos causó mucha sorpresa”

Juan Carlos Oblitas, director general de la Federación Peruana de Fútbol, habló de la actuación de la selección sub 20 en el último Sudamericano y señaló que fue consecuencia de la poca actividad que hubo en menores en el país durante los últimos años.

“Quiero respaldar totalmente a estos chicos que jugaron el último torneo sub 20, al cuerpo técnico que asumió dicho reto, todos sabemos lo que ha sucedido en los últimos años acá con menores”, dijo Oblitas con respecto a la participación de Perú en el Sudamericano sub 20 que se realizó en Colombia.

El directivo indicó que los resultados no fueron sorpresivos. “Lo que se dio no nos causó mucha sorpresa pero no es momento ahora para estar señalando ni culpando a nadie. Nosotros nos hacemos responsables por todas estas cosas y por eso es que hay un cambio y que hemos contratado a José Guillermo (Del Solar), para que él se encargue de reestructurar y de encaminar todo el trabajo que hemos perdido en estos últimos 2-3 años y una de las primeras medidas, que es urgente, es la llegada de Pablo (Zegarra) porque el siguiente torneo que tenemos es el Sudamericano sub 17 y después viene, si Dios quiere, el mundial acá”.