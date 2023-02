Esposa de Dani Alves desmiente posible divorcio

Joana Sanz salió a desmentir los rumores de las últimas horas, que apuntaban a que tramitaría el divorcio de su todavía esposo, Dani Alves

Todo apuntaba a que Joana Sanz, esposa de Dani Alves, que se mantiene en prisión por supuesta agresión sexual en Barcelona, había cambiado drásticamente de opinión y trataba de desmarcarse totalmente de la vida del brasileño con el divorcio.

En ese sentido, la modelo se ha visto en la necesidad de emitir un breve comunicado para desmentir la información que circula en cuanto a su relación sentimental con el exjugador del Barcelona. A través de su cuenta de Instagram, Joana ha puntualizado que “cuando tenga algo que decir” lo hará ella. Por ello inició aclarando que la información que circula recientemente y en la que se le vincula es “totalmente falsa”.

“Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto”, explicó la modelo. “Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que no merece ser intoxicado”, agregó.