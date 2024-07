Chemo: Yo lo descubrí

– ‘Chemo’ del Solar realiza trabajo para encontrar nuevos talentos en varias regiones

Hay un tema latente en la conversación de los hinchas de la bicolor, es el cambio generacional. El tema tomó mayor fuerza cuando la selección peruana quedó eliminada de la Copa América 2024 en la fase de grupos, donde solo sumó un punto. Este trabajo es de arduo aliento y en la FPF redoblan esfuerzos para encontrar a las nuevas joyas de nuestro balompié.

La Unidad Técnica de Menores de la FPF, al mando de José Guillermo “Chemo” del Solar, recorrió las 25 regiones del país en busca de los mejores talentos de las categorías 2009, 2010 y 2011.

‘Chemo’ del Solar y su equipo de trabajo observaron a 875 jugadores elegidos por los entrenadores de los Centros de Captación y Desarrollo de la FPF. Asimismo, la UTM brindó charlas de capacitación a los formadores de cada región para transmitir la metodología de trabajo de la FPF a nivel de menores.

Luego de las visorias en las 25 regiones, la UTM-FPF conformará selecciones regionales que competirán entre ellas en un campeonato nacional a realizarse por zonas en las ciudades de Chiclayo, Huacho, Huánuco, Ica y Tacna.

“No nos pagan”, Carrillo respaldó a Tapia porque afirmó no recibir nada en la selección peruana

André Carrillo fue contundente sobre la situación de Renato Tapia, su compañero en la selección peruana. Para la ‘Culebra’, el jugador hizo bien en no participar en la Copa América ya que la selección no les paga.

“Probablemente se pudo solucionar mejor. Yo no tengo detalles de lo que sucedió, pero me pongo en su situación como futbolista. No tengo nada que ver con el resto de personas, pero yo, como futbolista, y más cuando sucedió ese tema, le dije: Brother, yo te doy la razón porque si yo estuviese en tu situación, probablemente este va a ser el mejor contrato que vayas a firmar en tu carrera. Y si no estás cubierto, mañana o pasado te lesionas y esa gente que habla de que renunciaste a la selección o que no quieres ir, no te va a pagar el colegio de tus hijos y mucho menos te va a dar para que alimentes a tu hogar.”, expresó Carrillo en el programa ‘Fuera del Sistema’ de Percy Olivares.