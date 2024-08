‘Chicho’ Salas renunció al cargo de DT de UCV

Vallejo cambiará de entrenador por segunda vez en el año, mientras que su situación con el descenso se complica

Guillermo ‘Chicho’ Salas presentó su renuncia a la Universidad César Vallejo. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el entrenador informó de su decisión a los directivos ayer por la noche y se despidió del plantel hoy por la mañana. Pese a estar definida su salida, el tema económico es un tema aún pendiente y que falta concretar.

“Guilllermo Salas no continuará en el Club César Vallejo de Trujillo . El entrenador nacional decidió renunciar y ayer por la noche se lo informó a los directivos. Esta mañana se despidió del plantel en la villa poeta. Aún falta concretar el tema económico, pero está decidida su salida.”, escribió el periodista en su cuenta de X.

Cristhian Cueva al conjunto ‘poeta’. ‘Chicho’ Salas y Cueva coincidieron en el año 2023 enSalas quien pidió que su contrato fuera de 6 meses. “Pidieron que sea de seis meses, como si fuera un chibolo. ¿Quién pidió eso? Tu amigo, querían probarme”, comentó Cueva en el podcast de Jefferson Farfán, Enfocados. La salida del entrenador coincide con los rumores acerca de la llegada deal conjunto ‘poeta’.coincidieron en el año 2023 en Alianza Lima , sin embargo, ‘Aladino’ dejó entrever que fuequien pidió que su contrato fuera de 6 meses. “Pidieron que sea de, como si fuera un chibolo. ¿Quién pidió eso? Tu amigo, querían probarme”, comentóen el podcast de, Enfocados.

Salas no se quedó callado y contestó a las declaraciones de su ex jugador. “Me sorprende de Christian porque hace una semana me escribió para venir a Trujillo y ahora me sale con estas cosas pero tranquilo, todo bien”, respondió el ex DT de Alianza Lima.

El paso de ‘Chicho’ en Vallejo