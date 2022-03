‘Chiqui’ Tapia: “No estoy conforme con el fallo del Argentina – Brasil”

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, habló sobre el partido suspendido, Brasil vs Argentina

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, habló sobre el partido suspendido, Brasil vs Argentina. El presidente de la ‘Albiceleste’ también habló sobre el futbolista del Paris-Saint Germain, Lionel Messi.

“No estoy conforme con el fallo del Argentina – Brasil. No es un fallo deportivo que represente a lo que sucedió. No lo comparto. No pueden haber sido sancionados los jugadores cuando no se cometió ninguna falla deportiva”, señaló Tapia.

El presidente de la AFA se refirió al delantero del PSG. “El capitán Leo Messi va a estar en la Selección en estos dos partidos. Vamos a estar a la altura de cualquier Selección europea”.

El presidente de la AFA confesó como contrato al actual DT de la Albiceleste: “Cuando elegí a Lionel Scaloni mis colegas dirigentes pensaban que estaba loco. Yo estaba convencido. Lo veía trabajar. Este presente es su mérito. Lo armó él. Menotti nos dijo que le hagamos contrato al poco tiempo que empezó como DT”.