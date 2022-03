Yimmi Chará: “Contra Perú hicimos un gran partido”

Yimmi Chará, futbolista colombiano, habló sobre el rendimiento de Colombia en estás Eliminatorias a Qatar 2022

Yimmi Chará, futbolista colombiano, habló sobre el rendimiento de Colombia en estás Eliminatorias a Qatar 2022. El extremo ‘cafetero’ se refirió sobre la derrota ante Perú por 1-0 en Barranquilla.

“Contra Perú hicimos un gran partido. En el camerino hubo silencio total después del pitazo final, nos dolió mucho lo que pasó en el estadio. No compartimos lo que hizo la afición”, comentó el jugador que milita en la MLS de los Estados Unidos.

Chará fue bastante autocrítico sobre el rendimiento de la Selección Colombiana en estás Eliminatorias: “No podemos tapar el sol con un dedo, todos sabemos la problemática para marcar pero estamos creando las opciones. Estamos pasando por un momento difícil que puede suceder. Son momentos, lo importante es estar concentrado en el trabajo. Pensar lo que se quiere y trabajar para recuperar la confianza que se pierde en estos momentos”

Sobre las pifias de la hinchada ‘cafetera’ al finalizar el encuentro ante la Blanquirroja: “Como futbolistas nos da tristeza salir de un estadio así más de local y viendo el esfuerzo que hizo el equipo. Los que iniciaron, luego en el trámite, eso fue lo que nos dolió pero entendemos que así es el fútbol, queríamos el resultado, luchamos hasta el final, pero hace parte del fútbol y hay que adaptarnos”

Finalizó su entrevista dando un mensaje de reconciliación a los hinchas colombianos: “Nunca, en un camerino de Selección es difícil ver enemistades, hay momentos de calentura pero siempre se habla con respeto. Eso no va cambiar. (La afición) que no pierda la fe, nosotros no la perdemos, sabemos que es difícil, no queríamos vernos en esta situación pero hay que afrontarla y confiar mientras haya posibilidad”