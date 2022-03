‘Chochera’ Castillo: “Nos sacaron el triunfo de la bolsa”

Alberto ‘Chochera’ Castillo, entrenador del CD Águila, arrancó un empate de visita tras igualar 0-0 con Alianza FC por la Liga de El Salvador

Alberto ‘Chochera’ Castillo, entrenador del CD Águila, arrancó un empate de visita tras igualar 0-0 con Alianza FC por la Liga de El Salvador. El experimentado estratega dirige actualmente en el fútbol del extranjero, ganó 5 campeonatos dirigiendo en esa liga.

Chochera manifestó que se va contento: “La verdad que hicimos mucho más que el rival y no pudimos ganar, ese sinsabor que tuve también antes contra Isidro Metapán y Platense donde dejamos ir puntos. Ahora no nos sacaron el triunfo de la bolsa porque no hicimos gol, pero por rendimiento colectivo me voy contento”.

Por otra parte, expresó que la siguiente fecha espera recuperar el liderato de la tabla: “Si bien no nos sirve porque Chalatenango se nos alejó, hay que trabajar más en la segunda vuelta para volver a tener el liderato”

EL PRESENTE DEL CD ÁGUILA:

Además, se refirió a la rigor del equipo: “En ninguna parte del mundo un equipo mantiene su nivel durante los primeros 45 minutos de juego o todo el juego. Había que hacer pausa y saber qué hacía Alianza, no hizo mucho, en el segundo tiempo fuimos de nuevo protagonistas y creamos más ocasiones de gol, pero el premio no llegó. Igual les dije a los muchachos que este es el camino a seguir”.