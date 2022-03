Hakimi: “Sabemos qué pasa en el Bernabéu en noches de Champions”

Achraf Hakimi, jugador del París Saint Germain, expresó que el conjunto francés está preparado para la vuelta en la Champions League

Achraf Hakimi, jugador del París Saint Germain, expresó que el conjunto francés está preparado para la vuelta en la Champions League. El Real Madrid recibirá al cuadro parisino, ambos buscan un boleto para acceder a los cuartos de final. Uno de los dos quedará fuera en el Santiago Bernabéu.

Hakimi manifestó que: No es necesario hablar de ello. Todo el mundo sabe qué es el Real Madrid, qué estadio es el Bernabéu y qué ocurre allí en las noches de Champions”.

Por otra parte, expresó que están preparados para el duelo: “Vamos a prepararnos para ello. También tenemos grandes jugadores que han jugado grandes partidos y que tienen experiencia. Creo que vamos a estar preparados”.

EL PSG Y EL SUEÑO DE LA CHAMPIONS:

Además, se refirió a las indicaciones de Pochettino: “Nada en particular, me dice que haga mi juego, que no cambie mi forma de jugar sea para un partido contra el Real Madrid o para otro. Tengo que repetir lo que siempre he hecho. Por supuesto, debo tener cuidado con mi flanco, pero también seguir desarrollando mi juego”.

Por último, habló del presente de Mbappé: “Hubo mucha emoción. Marcar en casa al final de un partido de la Champions es muy importante. Sobre todo, porque este gol puede darnos ventaja para clasificarnos. Y luego está la forma en que Kylian marcó”.