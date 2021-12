‘Chorri’ Palacios: “Mi amor por Cristal nunca va a pasar”

Roberto ‘Chorri’ Palacios, ex jugador de Sporting Cristal, habló sobre su amor hacía la institución celeste.

Roberto Palacios es sin duda uno de los ídolos más grandes de Sporting Cristal en su historia. El ‘Chorri’ demostró su cariño hacía la camiseta celeste dentro y fuera del campo de juego en más de una ocasión. El ‘chorrillano’ recordó sus épocas vestido de celeste y se mostró agradecido por estar dentro de la historia rimense.

El ex futbolista ‘cervecero’ mencionó estar feliz de pertenecer a la historia de Cristal: “Soy feliz porque soy parte de la historia de la institución Sporting Cristal y nadie me lo va a quitar. Me lo gané con esfuerzo. El recuerdo que tengo es el primer día que yo llegué al club y me sorprendió todo lo que vi”.

El ‘chorrillano’ destacó la seriedad del club rimense: “Desde que empecé, Cristal es la institución más seria, tuvo siempre un manejo trasparente y supo crecer en todos los aspectos. Las nuevas directivas tienen la obligación de mantener lo que dejaron los ex dueños”, declaró en Radio Ovación.

El ex jugador celeste recordó el tricampeonato con Cristal: “En el tricampeonato respetábamos a todos los rivales y eso fue la clave para que nos convirtiéramos en un gran equipo”.

Por último, el ‘Chorri’ habló sobre el subcampeonato en la Libertadores 1997: “Mi generación fue muy importante para que la hinchada crezca mucho. Estoy feliz por eso. Mi cariño, el amor y el compromiso que tengo por la institución, nunca va a pasar”, finalizó.