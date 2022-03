‘Chorri’ Palacios: “Perú debe tener la pelota, hacer que pasen los minutos y que Uruguay se desespere”

Roberto ‘Chorri’ Palacios, ex seleccionado nacional, habló sobre el Uruguay vs Perú por Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022

Roberto ‘Chorri’ Palacios, ex seleccionado nacional, habló sobre el Uruguay vs Perú por Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022. El ex futbolista señaló que la ‘blanquirroja’ debe buscar que los ‘charrúas’ se desesperen.

“Jugar en el Centenario, es un estadio que tiene mucha historia, ponerse en el medio de ese campo, no te imaginas la sensación que uno tiene por todo lo que se ha jugado. A mí me encantaba jugar ahí, con el estadio lleno, era para uno motivante”, dijo en diálogo con el periodista argentino Juan Cruz Castiñeiras.

Sobre Uruguay manifestó: “Es un rival durísimo y difícil pero si uno va con la confianza y seguro de lo que puede hacer. Con el deseo de hacer las cosas de la mejor manera durante los 90 minutos, puede lograr un buen resultado”.

Agregó: “Quien va a tener que poner las condiciones, demostrar si tiene que estar en el Mundial, es Uruguay. Porque juega de local y juega una posibilidad muy hermosa pues de tener un resultado favorable está en el Mundial”.

El ‘Chorri’ dejó en claro que la Selección debe tener la posesión de balón y desesperar a Uruguay: “Perú debe tener la pelota, hacer que pasen los minutos y que Uruguay se desespere”.

Sobre el rendimiento de Gianluca Lapadula en la ‘bicolor’: “Lapadula se ganó el cariño desde que se puso la camiseta de la selección. Porque peleaba todas las pelotas como si fuera un jugador que tuviera tiempo viviendo en el país y eso fue muy importante para que se gane el aprecio y el cariño del público.

Sobre los rumores de la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana: “Acá no se ha nombrado a Nolberto (Solano), se ha nombrado a Juan Reynoso, para mí él sería el técnico que esté más cerca. En Perú además está el buen trabajo de Roberto Mosquera. Nolberto tuvo la posibilidad de estar en la sub 23 hace un par de años y no le fue bien. No me quiero adelantar pero el nombre más fuerte es el de Juan Reynoso”.