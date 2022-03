Miguel Rebosio: “Uruguay va a salir a quedarse con los tres puntos”

Miguel Rebosio, ex seleccionado nacional, habló sobre el Uruguay vs Perú por Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022

Miguel Rebosio, ex seleccionado nacional, habló sobre el Uruguay vs Perú por Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022. El ex jugador ‘crema’, dijo que le gustaría ver a Carlos Zambrano y Alexander Callens como titulares ante los ‘charrúas’.

“En lo personal, me inclino por Zambrano y Callens (en la defensa). Lo miro desde el lado del momento, emotivo y personal de cada futbolista. Callens viene de meter goles y ser titular. Zambrano viene de jugar un clásico importante. Creo que Gareca tiene muchos futbolistas para escoger. Lo importante es que la selección tiene buen recambio”, dijo en Radio Ovación.

Sobre el ataque uruguayo: “Me inclino por la experiencia de Suárez y Cavani. Después, puede meter a Núñez por la potencia en los últimos minutos. No es preocupación para Perú porque Perú tiene lo suyo y sabe hacer daño”, señaló.

Finalizó su entrevista mencionando que Uruguay va ir a presionar en los primeros minutos de juego: “Uruguay va a salir a quedarse con los tres puntos. Perú va a salir a proponer y tratar de perder pocos balones en su área. Los primeros 15 o 20 minutos son importantes porque Perú puede ganar confianza en ese tiempo. Mientras que a Uruguay, por la necesidad de ganar, le puede ir en contra”.