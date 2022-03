La Rosa: “Este jueves sacamos un buen resultado en Uruguay”

Guillermo La Rosa, ex seleccionado nacional, habló sobre el Uruguay vs Perú por Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022

Guillermo La Rosa, ex seleccionado nacional, habló sobre el Uruguay vs Perú por Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022. El ‘tanque’ señaló que Perú no tendrá problemas de jugar en el Centenario, ya que los futbolistas han madurado y ya con un mundial encima.

“Lo bueno es que nuestra selección ya tiene un mundial, sabe jugar de visita y tengo fe y confiamos que sacamos un buen resultado. Los uruguayos se caracterizan por su temperamento, fuerza, pero Perú puede imponer su juego, pelota a ras del piso, la finta. Tenemos a Cueva, Carrillo, gente que sabe jugar”, aseguró La Rosa para la revista de la ADFP.

Sobre el estilo de juego de la Selección Uruguaya: “Uruguay es un equipo de historia, siempre fue al Mundial fue campeón del Mundo, pero eso es pasado, las circunstancias son distintas, nosotros también le hemos ganado, tenemos un equipo maduro, jugadores de 28 años, no se van a asustar de pisar esa cancha, si ya fueron a un Mundial”.

Finalizó su entrevista señalando que verá el partido en su casa: “El jueves veré el partido en mi cuarto, me emociono, salto, me pongo nervioso, luego salgo a caminar. Uno que estuvo allí, en la cancha, se llena de recuerdos. Yo te aseguro, que es jueves sacamos un buen resultado en Uruguay, por qué no un Centenariazo”.