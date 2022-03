Hernán Novick: “El empate le caería bien a Perú”

Hernán Novick, mediocampista de Universitario de Deportes, habló sobre el Uruguay vs Perú por Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022

Hernán Novick, mediocampista de Universitario de Deportes, habló sobre el Uruguay vs Perú por Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022. El futbolista uruguayo asegura que la Selección Peruana le caería bien el empate en el estadio Centenario.

“Perú viene levantando bastante, arrancó más o menos en la tabla y últimamente creció mucho. Tienen un entrenador que hace mucho tiempo está acá y lo quieren mucho”, declaró en Sport 890.

Novick sobre el respaldo de la FPF a Ricardo Gareca cuando la blanquirroja no sumaba puntos: “Pese a no venir muy bien en la tabla lo respaldaron y eso da sus frutos, al punto de que hoy está muy cerca de clasificar al Mundial”.

Asegura que el empate es perfecto para la Selección Peruana: “Tengo tres compañeros de Universitario que están en la selección peruana. Ellos saben que el empate deja muy cerca a la selección del Mundial para cerrar en la última fecha de local con más confianza. “El empate le caería bien a Perú. Sería un resultado que le sirve más a Perú que a Uruguay, sin dudas”.

Finalizó su entrevista mencionando que lleva clases para ser director técnico en un futuro: “Estoy haciendo el curso de entrenador y hablé con Marcel (Novick), le dije que me gustaría trabajar con él en un futuro. Siempre me gustó el fútbol, ahora que se me está terminando me gustaría seguir vinculado”.