Urruti: “Estoy sorprendido por el cariño de la hinchada crema”

Luis Urruti, extremo de Universitario, fue dado de alta tras operación, agradeció al club y agradeció a los hinchas por el apoyo. Como sabemos hace unas pocas semanas el futbolista uruguayo se lesionó gravemente y no se sabe su regreso a las canchas.

“Ya me dieron el alta, agradecido a los directivos de Universitario, a Jean Ferrari por dejarme venir acá (Uruguay) con el médico que yo quería, que yo ya lo conocía. Agradecerle a ellos, a mis compañeros y a mi familia. Contento por salir de esto y ahora pensar en la recuperación y volver más fuerte que nunca”, dijo a Willax.

Agregó: “También agradecido a la hinchada que no me dejan de escribir y darme su apoyo. Estoy sorprendido por el cariño que me han brindado todo este tiempo y espero devolvérselo cuando vuelva y lograr la tan ansiada 27”.

Finalizó su entrevista agradeciendo el apoyo de sus compañeros: “Mis compañeros se han portado muy bien, me han llamado y me escriben. No tengo palabras para agradecer a toda la gente. Ahora a prepararse para la recuperación que es la parte más difícil pero con las mismas ganas de siempre y volver con más fuerza que nunca”