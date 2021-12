Christian Ramos: “Definitivamente ilusiona ir a Alianza Lima”

Christian Ramos, defensor central de la Selección Peruana, habló sobre su posible llegada a Alianza Lima para la siguiente temporada.

“Definitivamente ilusiona llegar a un club grande como Alianza Lima. Por ahora, no hay nada firmado pero mañana (hoy) lo más seguro que tendré las cosas más claras. Está bonito lo de Alianza y si bien la Copa Libertadores seduce, lo más importante es tratar de representar bien”, dijo la “Sombra” en TV Perú.

También le preguntaron sobre el rumor de su posible llegada a Universitario de Deportes y respondió a Jean Ferrari: “Bueno, el mismo Jean (Ferrari) ya lo dijo. No sé si hubo molestia o no de parte de ellos por ir a la final, pero yo soy un espectador más, me gusta el fútbol y puedo ir a cualquier partido que a mí se me antoje. No se dio con ellos y ya no vale la pena seguir con el tema”.

Finalizó su entrevista hablando sobre la Selección Peruana y como van estar en las ultimas jornadas de eliminatorias a Qatar 2022: “Estamos ilusionados porque terminamos bien el año y tenemos que seguir con la misma ilusión. Será muy importante llegar con rodaje a estos dos próximos partidos de las Eliminatorias y para ello nos vamos a preparar muy bien”.