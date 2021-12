Rodrigo Cuba: “Mi deuda es llegar a la selección”

El futbolista Rodrigo Cuba en entrevista para GOLPERU, declaró sobre el club rosado y su deuda de llegar a la selección peruana. Respectó a su llegada al Sport Boys, “Estoy feliz y con mucha ilusión de poder estar aquí, que es una institución tradicional y es un equipo muy representativo del torneo peruano”, declaró Cuba en esta nueva etapa de su vida profesional en la LIGA 1.

También expreso su agradecimiento al club Cesar Vallejo y al Chemo del Sola, que lo acogió la temporada pasada y le brindó mucho apoyo y respaldo en el ámbito deportivo y personal.

En esta nueva etapa y tras el retorno del club rosado a un torneo internacional, Copa Sudamericana. Afirmó que todo el cuadro tienen las ganas de hacer las cosas bien y el principal objetivo que es competir de la mejor manera a nivel sudamericano.

Respecto a un retorno a la selección peruana, el lateral derecho remarcó lo siguiente:

“A nivel profesional tengo en deuda campeonar a nivel nacional y también llegar a la Selección, pero eso es todo un proceso. He estado en la Selección en algún momento, pero me hubiera gustado ser más constante. Nada de esto va a poder darse si yo no estoy bien en el club”