Christian Ramos denunció a hinchas que pintaron su domicilio

Christian Ramos, defensor de Alianza Lima, dio un comunicado sus redes sociales, señalando que denunció a los hinchas que pintaron su domicilio. Además el futbolista nacional señaló que esto ocurrió luego de la goleada de River Plate por 8-1 a los blanquiazules.

La ‘sombra’ muy incomodo dio este comunicado en sus redes sociales: “Hago el conocimiento público que el día de ayer por la noche mi domicilio fue atacado por seudohinchas. Quienes además pintarrajearon parte de la fachada del mismo”.

Señaló que ya realizó la debida denuncia a la Comisaría: “Cómo futbolista de Alianza Lima y de la Selección Peruana de Fútbol rechazo todo tipo de acto que violente nuestra privacidad e integridad.

Agregó: “Siempre aceptamos y estamos abiertos a las críticas, pero este no es el camino. Aquí no se trata de jugadores, se trata del respeto hacia nuestras familias. Hacia nuestros hijos y hacia nuestros vecinos que no tienen que verse perjudicados en su tranquilidad”.

Molestó llamó a la unidad, ya que perjudicó la privacidad: “En estos momentos difíciles para el club llamo a la unidad de todos los que queremos a Alianza Lima a salir juntos de esta situación complicada a nivel deportivo”.

Finalizó su comunicado señalando que no le gusta este bochornoso momento: “Condenó y reprocho estás ocasiones estás ocasiones inaceptables cometidas por algunos individuos. Por supuesto, no presentan a la afición blanquiazul, ni la forma en que sienten ellos este deporte”.