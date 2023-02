Christian Ramos: “La única reflexión que tengo es que me parece que por las puras fuimos al Mundial”

El defensa de Sport Boys, Christian Ramos, habló y mostró su postura acerca de los problemas entre el CFP y la FPF. El mundialista en Rusia 2018 señaló que los dirigentes deben actuar antes de seguir perjudicando al torneo.

“La única reflexión que tengo es que me parece que por las puras fuimos al Mundial. Pensé que yendo a Rusia 2018, esto iba a cambiar, pero esto sigue así. No se trata de los jugadores, sino de los dirigentes que no se ponen de acuerdo. Después le echamos la culpa a la sub 20, sub 17, sub 15 y a la mayor, esto no tiene cuándo acabar”, indicó Ramos.

Además, la ‘Sombra’ agregó: “Nuestra función es jugar, y los de afuera tienen que ponerse bien los pantalones y asumir las cosas. Me incomoda esta situación, cuando fui al Mundial, pensé que todo esto iba a avanzar, pero hemos retrocedido. Todo esto nos afecta muchísimo”.

Finalmente, Ramos cuestionó el horario que fue programado el partido ante Unión Comercio. “No se puede jugar a la 1 de la tarde, sin embargo programaron y tuvimos que jugar. En ese horario ningún equipo debería de jugar porque es muy complicado y ya es hora que esto cambie de una ve por todas”.