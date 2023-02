Salomón Libman: “Todo lo que está pasando es una vergüenza, que no se junte la coyuntura, que no haya una mesa de diálogo”

Salomón Libman, arquero de Unión Comercio, más allá de mostrar su bronca por la caída ante Sport Boys, señaló que el fútbol peruano está pasando por su momento más crítico tras lo que viene sucediendo alrededor de la Liga 1 Betsson.

“Todo lo que está pasando es una vergüenza, que no se junte la coyuntura, que no haya una mesa de diálogo, hay que defender a los futbolistas también que estamos expuestos a todos esto, no sabes si vas a jugar o no. Es una vergüenza lo que está sucediendo, acá hay tres temas, la coyuntura del país, los derechos televisivos y lo que sucede con resoluciones que salen después de tiempo. Es difícil creer que no haya una mesa de diálogo, esto no viene de ahora, viene de años y ojalá que se solucione el tema”, comentó Libman.

“Nosotros somos profesionales y tenemos que estar en la cancha. Más allá del partido de hoy, el fútbol peruano está en su momento más crítico”, acotó.

Acerca del partido ante los rosados, dijo: “Por errores propios terminamos perdiendo el partido, no supimos manejar la diferencia a favor y ya está”, añadió.