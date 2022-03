Christofer Gonzales: “Siempre confié en mis cualidades”

Christofer Gonzales, jugador de Sporting Cristal, habló de su gran momento en el conjunto celeste y las proyecciones del cuadro dirigido por de Roberto Mosquera

Van con todo. Christofer Gonzales, jugador de Sporting Cristal, habló de su gran momento en el conjunto celeste y las proyecciones del cuadro dirigido por Roberto Mosquera. Cristal cosechó su primer triunfo en la Liga 1 frente a UTC de Cajamarca en el Alberto Gallardo, ahora visitará Matute para meterse en la pelea.

Cancha comentó lo siguiente: “Aparte de trabajar en mi club, hago otro tipo de entrenamiento. Sé qué necesita mi cuerpo para la competencia y el estado físico que tengo que tener para rendir de la mejor manera”.

Además, agregó lo siguiente: Siempre confié en mis cualidades. Año tras año siempre traté de mejorar en algunas cosas que me faltaban. Tratar de tener más carácter y protagonismo, cumplir el rol de un líder también, que es importante Eso te dan los años y sin duda me siento en un gran momento, no solo ahora, ya hace algunos años atrás. Creo que es el tiempo, la madurez que uno va a adquiriendo. Estoy muy feliz de estar reflejando eso”.

CANCHA GONZALES EN CRISTAL:

Además, se refirió a su presente en Sporting Cristal: “Para nosotros es vital y muy importante tener resultados positivos. Como equipo grande, se tiene que pelear arriba. Ha sido importante sumar de a tres. Ahora trabajamos para lo que viene que será difícil, pero tenemos herramientas para tener un buen resultado el fin de semana”.

Por último, dijo lo siguiente sobre el presente de la Selección: “Sabemos lo que nos estamos jugando y necesitamos de todos. Va a ser un partido muy importante, no solo para nosotros como equipo, también para el país. Tenemos que hacernos fuerte en estas dos finales que tenemos”.