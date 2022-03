Kun Agüero: “Hoy los chicos ya no respetan”

Sergio Kun Agüero, ex futbolista de la Selección Argentina, habló de la polémica desatada en Boca Juniors a raíz de los casos de indisciplina que se presentaron

No puede ser. Sergio Kun Agüero, ex futbolista de la Selección Argentina, habló de la polémica desatada en Boca Juniors a raíz de los casos de indisciplina que se presentaron. El entrenador Xeneize, Sebastián Battaglia, confirmó que Agustín Almendra y Alan Varela fueron separados momentáneamente del plantel.

El Kun comentó lo siguiente: “Hoy se perdió mucho el respeto, a los chicos hay que acostumbrarlos a ser respetuosos y primero tienen que serlo los padres. Mi viejo me enseñó a no insultar a un compañero, a no insultar a un entrenador, sobre todo al entrenador”.

Además, agregó lo siguiente: “El fútbol tiene a favor que puedes estar feliz jugando o puedes estar con que el entrenador no te pone. Si el jugador no juega primero los padres están enojados y después le transmiten a los chicos esa mala onda”.

EL KUN YA ESTÁ RETIRADO:

Además, complementa con lo siguiente: “Y empiezan ‘eh, no me puedes, que esto que el otro’. No flaco, por más que con el entrenador no estés de acuerdo, lamentablemente te la tienes que comer. No le puedes faltar al respeto”.

Por último, dijo lo siguiente: “Hoy los pendejos no están haciendo caso, pero creo que es la costumbre de los padres de cómo crían a los chicos. Antes vos llegabas a decir algo y sabes cómo te echaban del club”.