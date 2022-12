Christopher Olivares es nuevo refuerzo de Deportivo Municipal para la Liga 1 2023

Deportivo Municipal anunció, a través de sus redes sociales, la contratación de Christopher Olivares, quien llega procedente de Sporting Cristal. El atacante de 23 años se pondrá la ‘Franja’ por todo el 2023 y tendrá su segunda experiencia en la Liga 1.

“El Club Centro Deportivo Municipal se complace en anunciar el fichaje del delantero Christopher Olivares por una temporada 2023. ¡Echa Olivares! ¡Echa Muni!”, indicó la ‘Academia’ en su cuenta de Twitter.

Es preciso recordar que, durante el 2022, Olivares marcó dos tantos (Ayacucho FC y ADT de Tarma), brindó dos asistencias (Atlético Grau y FBC Melgar) y recibió dos tarjetas amarillas (César Vallejo y Atlético Grau) en 19 partidos jugados con Sporting Cristal.

Hace unos días, el argentino Ángel Comizzo fue presentado como nuevo entrenador de Deportivo Municipal y confesó que “el objetivo es tratar de hacer crecer a la institución en lo deportivo, de llegar lo más lejos posible y hacer una gran campaña. A medida que el campeonato vaya transcurriendo veremos para lo que estamos, no podemos prometer cosas que no podamos cumplir porque sería mentir y eso no solemos hacer”.