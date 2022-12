Walid Regragui: “España tiene el ADN de estas grandes competiciones que no tenemos nosotros. Hace 36 años que no llegamos a esta instancia”

El entrenador de Marruecos, Walid Regragui, reconoció que tendrán un partido bastante complicado ante España por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, pero dejó en claro que están preparados mentalmente para dar el golpe ante la ‘Furia Roja’.

“España tiene el ADN de estas grandes competiciones que no tenemos nosotros. Hace 36 años que no llegamos a esta instancia. Hasta ahora no hubo sorpresas, eso quiere decir que las grandes naciones están ahí. Ahora nos toca a nosotros dar la sorpresa”, manifestó el marroquí en rueda de prensa.

Luego, el estratega de 47 años, manifestó: “Va a ser un partido muy difícil para nosotros, contra uno de los mejores equipos del mundo, con mucha ambición, es uno de los favoritos. Pero estamos preparados, tenemos virtudes para dar la sorpresa”.

Por último, Regragui consideró: “La parte crucial es lo mental y en eso todos mis jugadores están listos. Es una final y tenemos que darlo todo. Queremos ganar, pero respetamos a España como también estoy seguro que ellos nos respetan a nosotros”.