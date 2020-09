Clásico trujillano quedó tablas

En un partido intenso y peleado, Mannucci y Vallejo igualaron 1-1. Poetas tuvieron dos expulsados.

El clásico trujillano es un partido que cada vez va tomando más importancia y la rivalidad entre ambos equipos se hace cada vez más fuerte, y hoy, Matute fue escenario de un ejemplo de esto, pues Carlos A. Mannucci y César Vallejo empataron 1-1 en un encuentro muy peleado y que tuvo 35 faltas y dos expulsados. A los pocos minutos de iniciado Leandro Fleitas y Arley Rodríguez tuvieron una pelea que pudo haber acabado en roja para ambos, pero Michael Espinoza lo manejó y solo amonestó al argentino, pero los poetas seguían pasados de revoluciones y en 20’ Ciucci y Garcés también se pintaron de amarillo.

Diego Guastavino refirmó su buen momento al marcar el primero de penal a los 14’ luego de un jalón en el área contra José Carlos Fernández y Yorleys Mena igualó por la misma vía a los 35’ luego de una falta inexistente de Benincasa contra Vásquez. El segundo tiempo comenzó con la expulsión de Ciucci por doble amarilla, por lo que los ‘poetas’ perdieron el dominio ejercido al inicio, aun así tuvieron la más clara cuando Vélez quedó solo tras un mal despeje de Rizzo, pero su remate chocó al palo.

En los últimos minutos el ingresado Requena salió expulsado tras una dura entrada en una dividida con Ricardo Lagos. Al quedar con dos hombres más los ‘carlistas’ fueron al ataque pero sin mucha claridad, cortando así su puntaje perfecto tras el receso.

LA PALABRA:

Jairo Vélez: El árbitro nos condicionó un poco con las amarillas a nuestros defensas, aunque también salimos un poco más agresivos, no estuvimos finos, especialmente yo que erré un mano a mano.

Horacio Benincasa: Fue un partido bastante duro para ambos, con muchas divididas, estoy seguro que mi penal no fue, me quedo con el sabor amargo de no ganar a pesar de quedarnos con dos más. También es mérito de Vallejo por aguantar.

CARLOS MANNUCCI 1

Manuel Heredia

————————-

José Gallardo

Gonzalo Rizzo

Horacio Benincasa

Kevin Moreno

————————

Carlos Flores

Ernest Nungaray

Arley Rodríguez

Diego Guastavino

Javier Núñez

———————–

José Carlos Fernández

————————–

DT: Héctor Pablo Peirano

—————————

CÉSAR VALLEJO 1

Patrick Zubzuck

———————-

Leandro Fleitas

Emiliano Ciucci

Renzo Garcés

Jersson Vásquez

———————

Arquímedes Figuera

Frank Ysique

Jairo Vélez

Raziel García

Elsar Rodas

—————–

Yorleys Mena

—————–

DT: José Del Solar

——————–

ÁRBITRO: Michael Espinoza

GOLES: Diego Guastavino (p) 15’ (MAN). Yorleys Mena (p) 35’ (UCV).

CAMBIOS: Rely Fernández x José Carlos Fernández, Patricio Arce x Ernest Nungaray, Luis Benítez x José Gallardo, Ricardo Lagos x Javier Núñez (MAN). Ronald Quinteros x Elsar Rodas, Pedro Requena x Frank Ysique, Erick Morillo x Jairo Vélez, Sebastián La Torre x Raziel García (UCV).

TA: Leandro Fleitas, Renzo Garcés, Arquímedes Figuera, Jairo Vélez (UCV). Patricio Arce (MAN).

TR: Emiliano Ciucci, Pedro Requena (UCV).

ESTADIO: Alejandro Villanueva (Lima).