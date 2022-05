Claudio Borghi sobre denuncia de Chile: “Tiene que ver si hay o no posibilidades de ir al Mundial”

Claudio Borghi, ex entrenador de Chile, habló de la denuncia ante FIFA de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile contra Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)

Borghi expresó lo siguiente: La federación colombiana y ecuatoriana están, no vencidas, pero entendieron la situación. Chile tiene esa opción. No debería quedarse con las ganas, debe demandar y ver qué sucede. A partir de eso, ver si tiene posibilidades o no de ir al Mundial”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Lo que hay que identificar es al jugador o la persona que se sospecha que no tiene la documentación. Y no solo lo deportivo, también la justicia ordinaria, porque tener documentos que no te corresponden es grave”.

En ese sentido, el entrenador de Chile rumbo a Brasil 2014 manifestó lo siguiente: “Si existe esa realidad, es un problema muy grave. Alguien tiene que iniciar la demanda y si están los antecedentes suficientes, tienen que ir con todo”.

Por último, añadió que: “Se tiene que presentar documentación cada vez que el jugador ingresa a la cancha. Y se especulaba que este chico no los tenía. Si era así, no puede jugar. Me resulta imposible que haya un jugador que no pueda identificarse o saberse quién es”.