Bermúdez: “En cada partido tenemos la cortesía de regalar un presente a la terna arbitral”

Jorge Bermúdez se refirió a la polémica generada luego que Always Ready denunciara que el club ‘xeneize’ le dio regalos a la terna arbitral liderada por Kevin Ortega. El Patrón es miembro del consejo de fútbol del club de la Ribera liderado por Juan Román Riquelme, máximo ídolo del club.

Bermúdez expresó lo siguiente: “A mí siempre me gusta hablar de cosas serias, importantes, y les voy a decir la verdad, para que todos lo sepan. Desde que estamos en Boca, como Consejo, en cada partido tenemos la cortesía y delicadeza de regalar un presente al cuerpo arbitral, en todos los partidos que estamos, hay testigos”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Nosotros como Consejo de Fútbol siempre hemos regalado presentes al cuerpo arbitral, lo hacemos desde que inició nuestro ciclo. No nos hemos prevenido para evitar hacer un presente que es simplemente una camiseta, y desearle la mejor de las suertes”.

PENAL POLÉMICO:

En ese sentido, la Mosca manifestó lo siguiente: “Normal, me pareció normal, no vi situación anómala. No nos hemos caracterizado nunca de hablar de detalles. La jugada del penal es difícil, el arquero sale rápido, choca con el jugador y la pelota, salir a señalar un árbitro sin VAR es injusto. Me pareció un arbitraje normal”.

Por último, añadió que: “Con altura o dignidad, nunca fuimos a pedir la camiseta porque se equivocan ni ahora vamos a ir, ja. Me da risa la situación”.