DT de Always Ready sobre Ortega: “Creo que el árbitro estaba comprado por Boca”

El entrenador de Always Ready, Eduardo Villegas, salió y disparó contra el árbitro peruano, Kevin Ortega, luego de recibir algunos presentes por parte de Boca Juniors

El entrenador de Always Ready, Eduardo Villegas, salió y disparó contra el árbitro peruano, Kevin Ortega, luego de recibir algunos presentes por parte de Boca Juniors. El colegiado nacional viene siendo fuertemente criticado por su actuación en la Copa Libertadores de América.

Villegas expresó lo siguiente: “Sentimos que nos robaron. No me gusta justificar ni poner excusas, pero lo del árbitro fue espantoso, horroroso, Y encima después nos muestra imágenes, que tienen regalos de la gente de Boca. Es una vergüenza…”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Nuestro arquero va a la pelota, cuando Salvio adelanta la pelota el arquero llega antes. Salvio actúa. Fue un engaño hacia el árbitro, Salvio la hizo bien y se la comió el árbitro”..

PENAL POLÉMICO:

En ese sentido, la Mosca manifestó lo siguiente: “Por una camiseta no te podés parcializar tanto. ¿O serán otras cosas más? Como se comenta acá en Bolivia…Yo creo que el árbitro estaba comprado por Boca, no se puede actuar tan mal. No se puede cobrar eso. Jugamos mal pero la diferencia estuvo en el penal, ese fue el detalle”.

Por último, añadió que: “No es una acusación, es una suposición. ¿Si me preguntan si nos robaron? Yo digo que sí. No puedo probar que se hayan parcializado tanto por una camiseta. Lo que sí puedo probar es que le regalaron cosas. Y quedaron mal”.