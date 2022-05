Mosquera tras el empate ante U. Católica: “No hemos avanzado, pero hemos dado pelea en cada partido”

Roberto Mosquera, el técnico de Sporting Cristal, habló del empate frente a la Universidad Católica de Chile por la cuarta fecha de la Copa Libertadores de América

Roberto Mosquera, el técnico de Sporting Cristal, habló del empate frente a la Universidad Católica de Chile por la cuarta fecha de la Copa Libertadores de América. El conjunto celeste quedó prácticamente eliminado a falta de 2 fechas para el final. le queda ir a pelear por el cupo de la Sudamericana.

Mosquera expresó lo siguiente sobre el duelo ante el cuadro chileno, el tetracampeón de Chile: “No hemos avanzado, pero hemos dado pelea en cada partido, hemos jugado bien, nos queda seguir trabajando”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Yo estoy concentrado en el partido y no escucho absolutamente nada, no sé quién habrá gritado que me vaya. Si quieren gritar que me vaya que lo hagan, respeto las opiniones pero no he escuchado nada”.

CRISTAL QUEDÓ PRÁCTICAMENTE ELIMINADO DE LA COPA

En ese sentido, la Mosca manifestó lo siguiente: “Estamos en un país en el que la gente que no tiene éxito quiere que nosotros ganemos porque ellos no tienen éxito y la vida no es así, cada uno que se haga su espacio. Somos campeones y somos subcampeones y hay dudas sobre mi capacidad, yo lo lamento pero no puedo hacer nada”.

CON MIRAS AL TORNEO LOCAL:

Sporting Cristal tendrá que viajar a Huancayo para su siguiente compromiso frente a ADT, el cual se jugará este domingo 8 de mayo a las 3:00 p.m.