Luis Díaz: “Mi ídolo ha sido siempre Ronaldinho. Quiero ser como él”

Ni Messi, ni Cristiano. Luis Díaz, jugador del Liverpool, reconoció a su futbolista favorito de todos los tiempos quien es y siempre será el gran Ronaldo de Assis Moreira.

“El ídolo mío ha sido siempre Ronaldinho. Siempre lo he seguido y siempre veía los partidos de él. Cuando él iba jugando, no me perdía ninguno. Quiero ser como él. Quiero seguir sus pasos. Siempre ha sido mi ídolo y siempre lo seguirá siendo”.