Claudio Pizarro planea una despedida en el Matute con sus ex compañeros

El excapitán de la Selección Peruana, Claudio Pizarro, señaló este viernes que planea realizar una segunda despedida pero esta vez en el Matute, junto con sus ex compañeros Guerrero, Farfán y Vargas

Claudio Pizarro descartó la presencia de futbolistas peruanos en su despedida de este sábado debido que tiene la intención de realizar un partido de despedida en Perú. Su primera opción es que se lleve a cabo en el Matute.

“No hay ningún jugador peruano porque obviamente juega la Selección, solo mi hermano que ha venido a estar acá conmigo. Obviamente porque habría sido invitar a jugadores que han jugador anteriormente y mucho de los que están ahora, no. Y no quería tener esa desazón con algunos”, manifestó la leyenda de Werder Bremen ante la pregunta de RPP.

“Porque es un viaje largo, iba ser muy complicado con el cambio de hora. Porque aparte mi idea es hacer una despedida en Perú, con la gente en Perú y con la mayoría de jugadores con los que he jugado, y verlo y hacerlo en una fecha en la que la mayoría de jugadores puedan estar”, señaló.

“Hemos tomado la decisión de no invitar a los jugadores de Perú, porque iba ser muy complicado porque algunos iban a venir y otros no. Entonces eso es lo que no quería. Ahí es donde viene la idea de hacerlo en Perú, porque para mí es importante disfrutar con los jugadores que han estado en la Selección, en Alianza y en Pesquero”, mencionó.

Finalmente, confirmó que invitará para esta despedida en Perú a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán quienes fueron sus compañeros en la Selección Peruana. “De todas maneras estarán. Se les invitará y espero que vengan los tres”, indicó Pizarro que también se refirió a la presencia de Juan Vargas. “La despedida la que estoy pensando es obviamente en Perú. Eso sin duda. todavía no sé en qué estadio, pero me gustaría que sea en Matute, dejo ahí picando”, finalizó.

Redactado por: Miguel Casana