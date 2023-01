Claudio Torrejón: “Se ha buscado la manera de que no nos quedemos sin entrenar, así sea en un campo de menores medidas”

Claudio Torrejón, jugador de Cienciano, habló con un medio deportivo de la difícil situación que se vive en el país y de la incertidumbre que hay con respecto al inicio de la Liga 1 2023.

“La coyuntura nos afecta desde que comenzó porque la situación está bastante crítica, por más que tratamos de entrenar más temprano igual nos afecta, hay que tratar de, en lo que se puede, sacar adelante los entrenamientos”, dijo.

Agregó: “Ha variado todos los días desde que estamos en esta situación, ha variado en cuanto a horarios, a lugares de entrenamiento. Se ha buscado la manera de que no nos quedemos sin entrenar, así sea en un campo de menores medidas”.

“Uno tiene que seguir preparándose porque no se sabe cuándo se va a comenzar y perder días de entrenamiento te puede tirar abajo la pretemporada, hay que adaptarse y es importante tener a un líder como el ‘profe'”, destacó.

Sobre cómo están viviendo estos días manifestó: “Él entiende la situación que estamos viviendo, entiende las formas en que algunos compañeros tienen que llegar al entrenamiento porque algunos llegan en bicicleta, a mí me tocó ir un par de días en scooter porque no había pase”.

“Obviamente hay incertidumbre porque el panorama todavía no se aclara del todo, están pasando cosas que no es normal y hay un poco de temor no solo por los jugadores, sino porque toda la industria del fútbol se puede ver afectada”, indicó.