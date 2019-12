Se definió los grupos de la Libertadores, Alianza Lima y Binacional ya conocen a sus rivales. Puneños la tiene más difícil, comenzó la ilusión

Tras la resaca por la reciente final nacional, los clubes Binacional y Alianza Lima conocieron sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. A los campeones del 2019 les tocó “el grupo de la muerte” en su primera presentación, pues, enfrentará en el Grupo D a nada menos que a River Plate de Argentina, Sao Paulo de Brasil y LDU de Ecuador.

Mientras tanto, Alianza Lima estará en el Grupo F junto a Nacional de Uruguay, Racing de Argentina y Estudiantes de Mérida de Venezuela.

El “Poderoso del Sur” debutará ante Sao Paulo como local en la primera semana de marzo y ya han hecho gestiones para implementar la iluminación en el estadio Guillermo Briceño para usarlo como sede de local. Los blanquiazules, en tanto, enfrentarán como locales al Nacional uruguayo en el primer partido.

DATO

Desde cuartos de final, los premios se aumentarán (1.5 millones de dólares), en ‘semis’ (2 millones) y no solo eso, el campeón, se llevará 15 millones de dólares, aparte de lo acumulado en fase anteriores.

TOMA NOTA

Por los repechajes, la ‘U’ chocará en la Fase 1 ante Carabobo de Venezuela, y Cristal enfrentará en la Fase 2 al ganador de la llave entre Progreso de Uruguay y Barcelona de Ecuador

FASE 1

E1: Bolivia 4 vs. Guaraní

E2: Carabobo vs. UNIVERSITARIO

E3: Progreso (U) vs. Barcelona (E)

FASE 2

C1: E2 vs. Cerro Porteño

C2: Cerro Largo vs. Palestino

C3: Idn. Medellín vs. D. Táchira

C4: Macará vs. D. Tolima

C6: Chile 4 vs. Internacional

C7: Bolivia 3 vs. A. Tucumán

C8: E1 vs. Corinthians

C9: E3 vs. S. Cristal

FASE 3

G1: C1 vs. C8

G2: C2 vs. C7

G3: C3 vs. C6

G4: C4 vs. C5

FASE DE GRUPOS – COPA LIBERTADORES

GRUPO A

Flamengo

Ind. del Valle

Junior de Barranquilla

Ganador 1

GRUPO B

Palmeiras

Bolívar

Tigre

Ganador 2

GRUPO C

Peñarol

Colo Colo

Paranaense

Bolivia 2

GRUPO D

River Plate

Sao Paulo

LDU Quito

BINACIONAL

GRUPO E

Gremio

Católica

América de Cali

Ganador 4

GRUPO F

Nacional (U)

Racing (A)

ALIANZA LIMA

Estudiantes (V)

GRUPO G

Olimpia

Santos

Delfín

Defensa y Justicia

GRUPO H

Boca Juniors

Libertad

Caracas

Ganador 3