Comizzo es el candidato

‘Indio’ podría volver a ponerse en buzo crema

No es un secreto que el principal candidato para reemplazar a Gregorio Pérez es Ángel Comizzo, a pesar de que Carlos Moreno manifestó que no todavia no se iniciaron negociaciones con nadie, es sabido que cuando el ‘Indio’ llegó a reemplazar el año pasado a Nicolás Córdova, fue con un proyecto de parte de la administración de Gremco, el cual fue truncado por su mala relación con Solución y Desarrollo, quienes entraron al club meses después, especialmente con Jean Ferrari y Raul Leguía. En la actualidad el argentino no tiene club, por lo que nada impediría que se ponga el buzo crema por tercera vez.