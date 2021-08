“Comizzo nos ahorró 100 mil dólares”: Ex admin. de la ‘U’

Luis Sierralta, administrador saliente de Universitario, reveló que la salida de Ángel David Comizzo le ahorró 100 mil dólares al club crema.

Ángel David Comizzo fue director técnico de Universitario de Deportes durante el último año entero. En su tercera incursión como entrenador crema, Comizzo firmó su regreso en julio de 2020 para renunciar del cargo en agosto de 2021. Durante los 424 días en el puesto, Comizzo registró 19 victorias, 13 empates y 14 derrotas en 46 partidos al mando del elenco merengue.

A pesar de dejar un saldo positivo desde el banquillo, la afición crema criticó duramente la gestión de Ángel Comizzo, señalando a la administración temporal de Luis Sierralta como los culpables de la debacle estudiantil. SUNAT designó a Jean Ferrari como nuevo gestor total de Universitario, obligando la salida del equipo de Sierralta de las oficinas del club.

El administrador saliente del cuadro crema no se quedó callado ante las fuertes críticas de la hinchada, y respondió: “La ‘U’ es un equipo que tiene serios problemas porque hay mucha pasión. Yo he estado dos meses y medio y tenemos varios temas. El primero es el tema económico. La ‘U’ tiene el financiamiento que da la televisión, a la ‘U’ le toca 510,000 dólares mensuales por concepto de derechos de televisión, que son su principal ingreso, pero la ‘U’ ya adelantó doce meses, es decir 6 millones de dólares”.

Además, explicó el respaldo a Comizzo y su salida del club merengue: “Con Comizzo conversamos dos semanas antes porque esto es fútbol y yo he aprendido de él el término “así es el fútbol”. Puedes haber tenido buenos antecedentes pero no has logrado en este momento resultados por diversas razones que él me comentó. Conversamos y se le dijo que hay que darle otro impulso y además estamos sin plata”.

“La salida de Comizzo nos ha hecho ahorrar 100 mil dólares, yo busco reducir dinero porque sino no se llega a diciembre. He reducido el tema de menores, es una broma hacer entrenamiento a través del internet. Acá no tenemos plata y tenemos una plantilla de futbolistas y comando técnico que nos representa 370 mil dólares. El año en menores está perdido, lo que no se entrena hoy no se recupera”, dijo Sierralta.