“No nos preocupa la bolsa de minutos”: Tito Ordóñez

Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, se refirió a la delicada situación del club blanquiazul con la bolsa de minutos impuesta por la Liga 1.

Alianza Lima es el líder absoluto de la Fase 2 de Liga 1 2021. El cuadro dirigido por Carlos Bustos mantiene un performance soñado por cualquier otro equipo del campeonato. Hernán Barcos, Jairo Concha y Josepmir Ballón son las principales figuras de los íntimos en lo que va del certamen, pero aún no hemos podido a ver a ningún juvenil destacando en la escuadra victoriana. Tito Ordóñez, delegado del ‘Equipo del pueblo’, declaró sobre su complicada situación legal por la bolsa de minutos impuesta por la Liga 1.

Ordóñez dijo que si el Tribunal de Justicia de la FPF les quita puntos, que sea del Acumulado: “Así como Licencias cuando sanciona quita puntos en la tabla acumulada, la Bolsa también se debería sacar de la acumulada”.

“Licencias cuando sanciona saca puntos de la acumulada, bajo esa misma lógica, se tendría que quitar los puntos de la Bolsa en el puntaje acumulado y no de la Fase 2”, agregó el abogado blanquiazul.

“Lo que está haciendo Bustos es regulando la Bolsa de Minutos. Lo vamos a conversar con el área de fútbol pero no estamos preocupados, Carlos lo tiene absolutamente claro pero no está de más hacer todo tipo de aclaración para que no haya confusión”, finalizó Ordóñez.