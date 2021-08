Familia completa: Guerrero, Yotún y Tapia llegaron a Lima

Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún llegaron anoche a Lima. Renato Tapia arribó esta mañana a la capital y completó el plantel de Perú.

Ricardo Gareca citó a 23 futbolistas para la triple fecha de septiembre por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El ‘Tigre’ sabe que los siguientes duelos de la Selección Peruana definirán sus claros objetivos en la clasificatoria más difícil del mundo, y por suerte ya cuenta con el plantel completo. Renato Tapia aterrizó esta mañana en Lima, siendo el último seleccionado en sumarse a la concentración de la ‘blanquirroja’.

Nuestra ‘bicolor’ atravesó por bastantes complicaciones para reunir al plantel completo, ya que LaLiga anunció que no cederían a sus jugadores para las jornadas triples. Renato Tapia y Luis Abram, pilares en el once de Gareca, temían por su complicada presencia ante Uruguay, Venezuela y Brasil. Sin embargo, la fe también fue lo más lindo de la vida ante este difícil problema.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de la FIFA respecto a este tema, ordenando que la Liga española ceda a sus jugadores para los partidos de Conmebol. Los últimos en llegar a Lima fueron Renato Tapia, Yoshimar Yotún y el ‘capi’ Paolo Guerrero.

‘Yoshi’ dijo tras aterrizar en Lima: “Tenemos que ganar los 3 partidos, estamos en la capacidad de poder ganar los 3, no es nada fácil”. Además, se animó a analizar las bajas de Uruguay: “Enfrentamos a Uruguay, no a Cavani ni Suárez. Obviamente tienen jugadores muy importantes, sabemos que Uruguay es un rival duro”. El volante nacional también se refirió al regreso de Paolo Guerrero a la ‘blanquirroja’: “Paolo es muy importante para la selección, es nuestro capitán, viene de anotar y sumar minutos y eso es importante”.

Pasaron las diez de la noche y un ‘Depredador’ llegaba a Lima. Paolo Guerrero aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez y señaló: “Todos son importantes en la selección, no solo uno, todos hacen parte de la selección”. El capitán analizó su actual estado físico: “He venido jugando, teniendo minutos, todavía no cumplí jugando 90 minutos pero me siento muy bien. Quiero dejar de lado mi lesión y es una bonita oportunidad porque me siento bien, no como la otra vez que estaba con dificultades”.

Finalmente, Renato Tapia llegó esta mañana a nuestra capital y será el último futbolista en integrarse a la concentración de la Selección Peruana con miras a los duelos ante Uruguay, Venezuela y Brasil.