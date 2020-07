Comizzo recién arranca el lunes

Técnico argentino le dio domingo libre a su plantel y el lunes se suma a los trabajos.

A pesar de que se tenía previsto que Ángel Comizzo arrancaría a trabajar apenas recibir los resultados negativos de las pruebas moleculares de coronavirus, al final el argentino decidió iniciar los entrenamientos este lunes, y ayer los jugadores tuvieron su primer día libre desde el reinicio de los entrenamientos, de modo que podrán reencontrarse con sus familias, las cuales también se hicieron las pruebas de descarte, además que hoy se realizarán temprano pruebas serológicas a todo el plantel. A parte del argentino, mañana también se integrarán Federico Alonso y Luis Urruti, quienes ya superaron el coronavirus.

‘Pancho’ Gonzales, gerente deportivo de Universitario, además informó que el contrato del ‘Indio’ será hasta finales de 2021 y negó que esta vez tenga una cláusula de recisión alta para prevenir que ocurra lo del año pasado en caso vuelvan los Leguía. Por último se refirió al caso de los campos de entrenamiento. “Tenemos un contrato suscrito con el Club Árabe Palestino hasta el 25 de julio, si no me equivoco. Ojalá que podamos continuar en este lugar, mientras no se solucione el problema interno de Universitario. Creo que son buenas instalaciones, pero nuestro objetivo principal es entrenar en Campo Mar“, dijo en Ovación.