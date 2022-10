Compagnucci: “Mientras tengamos posibilidades los de arriba también se pueden caer”

Carlos Compagnucci no pudo ocultar su malestar tras el empate contra Cristal, sin embargo, expresó que los rivales pueden sufrir traspiés en las últimas fechas

Carlos Compagnucci no pudo ocultar su malestar tras el empate contra Cristal, sin embargo, expresó que los rivales pueden sufrir traspiés en las últimas fechas. Le quedan tres partidos y no dependen de sí mismos para llevarse el Clausura. A pesar de haber llegado a las 28 unidades, se complicaron las opciones del cuadro merengue.

A pesar del resultado adverso, el estratega argentino aseguró que seguirán peleando hasta el final. “A medida que pasen las fechas y no podamos recortar va a ser cada vez más difícil, pero mientras tengamos posibilidades los de arriba también se pueden caer. Acá nadie es un equipo invencible. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y lo que no depende de nosotros no puedo decir nada”.

PANORAMA COMPLICADO:

En ese sentido, agregó que. “No hice ningún cambio raro, entró puesto por puesto. Me parecía que podíamos golpear de otra manera, más de contra porque estábamos parados más así. Pensé que también que Novick nos podía dar más entrando que jugando de inicio porque hace tres días jugamos un partido. Podría estar fresco para poder definir situaciones”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Piero Guzmán, Federico Alonso, Nelinho Quina; Jorge Murrugarra, Jordan Guivin, Piero Quispe; Alberto Quintero, Andy Polo, Alexander Succar.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Martín Távara, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Alejandro Hohberg, Leandro Sosa, Irven Ávila.

UNIVERSITARIO VS. SPORTING CRISTAL:

Universitario empató ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional por el Torneo Clausura. Cremas y Celestes se midieron esta tarde y el resultado final le sirvió más a uno que a otro.