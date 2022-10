Compagnucci: “No me voy contento por el resultado, vinimos por los tres puntos”

Carlos Compagnucci lamentó el empate ante el Sporting Cristal de Roberto Mosquera. A falta de 3 partidos el panorama juega en contra de la “U”

Carlos Compagnucci lamentó el empate ante el Sporting Cristal de Roberto Mosquera. A falta de 3 partidos el panorama juega en contra de la “U”. Le quedan tres partidos y no dependen de sí mismos para llevarse el Clausura. A pesar de haber llegado a las 28 unidades, se complicaron las opciones del cuadro merengue.

“Lógicamente que no me voy contento por el resultado. Vinimos a buscar los tres puntos, las cosas no salieron del todo bien. Enfrentamos a un gran equipo y por ahí no estuvimos finos nosotros para poder generar más”, comentó Compagnucci en conferencia de prensa.

En ese sentido, agregó que: “El empate me deja un sabor amargo porque tenemos la necesidad de recortar puntos, pero tranquilo porque el equipo dejó todo. Por momentos el rival nos superó en el juego, pero supimos mantener la calma”.

Por último, expresó que: “El partido fue intenso, tuvo situaciones, se corrió mucho. Me hubiera gustado tener un poco más la pelota para generar un poco más, el rival no nos permitió eso. En una gran parte del partido nos manejó las situaciones, pero eso puede pasar y hay que saberlas sostener. Pudimos mantener el cero, no es algo que nos sirve, pero sumamos”.

