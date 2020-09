Con acento francés…y algo más

Francia venció 1-0 a Suecia por la Liga de Naciones. Mbappé marcó único gol del duelo.

En el inicio del grupo C de la Serie A de la Liga de Naciones, Francia de visita superó 1-0 a Suecia en el Friends Arena y demostró que será un firme candidato. Kylian Mbappé anotó el único tanto de los franceses.

Por su poderío en jugadores, Francia llegaba como firme favorito para tumbarse a Suecia, pero las cosas no fueron tan sencillas. Griezmann, Mbappé y Giroud no la tuvieron fácil. Los suecos se plantaron bien y fueron inteligentes, pero no alcanzó porque a los 40’, Mbappé rompió el empate al marcar el 1-0.

En la segunda parte, los ‘Bleus’ pudieron ampliar el score, pero Griezmann falló un penal. Al final fue triunfo y tres puntos merecidos.

Ahora, Francia chocará el próximo martes ante Croacia, y Suecia se medirá contra Portugal.

Portugal ganó sin Cristiano

Por el mismo grupo, Portugal de local devoró 4-1 a Croacia y lo hizo sin Cristiano Ronaldo, quien vio el encuentro desde tribuna.

La figura fue Joao Félix, quien hizo un doblete. Jota y André Silva también anotaron para el último campeón de este certamen. Croacia descontó con Petkovic, y demostró que sin Modric y Rakitic no fue rival, y sin duda, extraña a sus dos máximas figuras.

LIGA A – GRUPO C

TABLA PJ DG Pts.

1.- Portugal 1 +3 3

2.- Francia 1 +1 3

3.- Suecia 1 -1 0

4.- Croacia 1 -3 0