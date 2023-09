Orlando ha asegurado su pase a los Playoffs, pero Inter Miami aún no.

Orlando City empató 1-1 de local en el Exploria Stadium ante Inter Miami, por la trigésima fecha de la MLS. Pedro Gallese y Wilder Cartagena jugaron los noventa minutos. Por el lado de la visita, no actuaron Leo Messi, Sergio Busquets ni Jordi Alba.

La Previa.

El viernes, el Tata Martino había declarado respecto de las lesiones de sus refuerzos: “Leo está con el tema de la cicatriz vieja. Jordi está con una fatiga muscular. Y día a día lo iremos evaluando (…) La cicatriz molesta, no sé si duele. La verdad es que no tengo idea, eso es a lo mejor algo mucho más médico como para dar yo una explicación. Pero sí sé que es probable que esas cicatrices molesten y no le permitan, a lo mejor incluso mentalmente, estar liberado para jugar un partido“.

Las Garzas llegaban con 31 puntos, a cinco del noveno lugar, el que le daría el boleto a los Playoffs finales de la MLS.

Orlando venía segundo con 50 puntos, y con el pase a los Playoffs asegurado desde hace algunas fechas.

El partido.

Se terminaron los primeros 45 minutos. Orlando City e Inter Miami igualan sin goles por el Clásico del Sol. El peruano Pedro Gallese tuvo algunas intervenciones y se mantiene sólido en su arc

En el segundo tiempo, a los 52′ David Ruíz sorprendió a los locales y marcó el primero para la visita para ponerse adelante en el marcador.

Quince minutos más tarde, a los 67′ Duncan McGuire igualó el score para los morados, con un remate que pasó entre las piernas del portero Drake Callender. El que sería finalmente el de la paridad a uno definitiva.

Alineaciones.

Orlando City: Pedro Gallese, Thórhallsson, Schlegel, Janson, Rafael Santos, Pereyra, Wilder Cartagena, Araújo, Angulo, Facundo Torres, Duncan McGuire.