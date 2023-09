Pedro Gallese atajó un penal en la derrota del Orlando City

El Orlando City de Pedro Gallese y Wilder Cartagena perdió de visita contra el New York City por 2 a 0.

El New York City recibió al Orlando City por la MLS. El portero de la Selección Peruana, Pedro Gallese, fue titular y jugó todo el partido. Mientras que Wilder Cartagena también fue titular, pero fue sustituido a los 59 minutos por su tarjeta amarilla. Al final, el equipo de Florida no pudo sumar puntos contra el New York City y perdió por 2 a 0. Con este resultado, el Orlando City quedó en el tercer puesto con 50 unidades y logró clasificar a los Play off faltando 5 fechas.

A pesar de la derrota, Pedro Gallese se lució de nuevo con una gran atajada desde los 12 pasos.

Lee:

A los 36 minutos, el VAR concedió un penal a favor del New York City, por la falta de Ramiro Enrique a Santiago Rodríguez en el área. El mismo Rodríguez fue el encargado de cobrar el penal frente a Pedro Gallese. El guardameta nacional adivinó la trayectoria del balón y atajó el penal. Sin embargo, el rebote le quedó a Monsef Bakrar, quien anotó de cabeza el 1-0 ante un vencido Gallese.

El segundo gol del New York City llegó a los 68 minutos. Un centro de Andres Jasson desde la banda derecha encontró sin marca a Talles Magno. Y el brasileño de 21 años sacó un preciso remate de cabeza y colocó el balón al ángulo para poner el 2-0 final.

El próximo partido del Orlando City será en casa contra el Inter de Miami de Lionel Messi. El encuentro se disputará este 24 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora peruana). En el último enfrentamiento de ambas escuadras, el Inter Miami venció por 3-1 al Orlando City por la Leagues Cup.

Puedes leer: El Liverpool golea 3-1 al LASK en la Europa League