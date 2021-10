“Con Chile son tres puntos obligatorios”: Marcos López

Marcos López, lateral izquierdo de la Selección Peruana, se refirió a los objetivos de la ‘blanquirroja’ para la próxima fecha triple de octubre.

“Siento que desde que llegué a San José fui cambiando el chip. Un defensa tiene que defender y defender bien. No te pueden pasar por pasar. Ese ha sido el día a día con Matías [Almeyda] y eso se ve reflejado en el campo cuando defiendo cada pelota. Trato de dejar todo y que no me pasen fácil”, confesó el futbolista de 21 años en la MLS.

Consultado sobre el ambiente de la ‘blanquirroja’, López señaló: “Está bien. Respecto al inicio de las eliminatorias no fue tan bueno. Ahora el grupo sabe lo que tiene que hacer para tener chances de clasificar. Tenemos que ir partido a partido los once soldados que estamos en el campo y a matar por el compañero. Eso lo tenemos claro. En el grupo estamos súper bien como en la interna, camerino, hotel y campo. Es cierto que hay momento de ‘chacota’, pero cuando uno se pone las ‘pilas’ para el entrenamiento nos volvemos serios para que las cosas salgan bien”.

Sobre la cantidad de puntos que se deben conseguir, el zurdo analizó: “Ahora se vienen tres partidos muy importantes y mínimo tienen que ser siete puntos desde mi perspectiva; si se pueden los nueve, vamos por los nueve, pero siento que tienen que ser siete puntos. Con Chile en casa pienso que son tres puntos obligatorios. Si se manejan los tres partidos con cabeza fría y la entrega que hablamos en el vestuario, estoy seguro que Perú está para sacar los tres partidos adelante y cerrar con nueve puntos”.

Y de la lucha por ser el lateral izquierdo manifestó: “Es una competencia muy sana. Obviamente Miguel (Trauco) quiere jugar y yo también. Ahí está la pelea por el puesto. Como siempre digo, al que vea mejor Ricardo será el que jugará. Uno siempre quiere estar y aportar por el bien común en la selección. Si le toca a Miguel, lo estaré apoyando y si me toca ser titular, estaré preparado y sabré responder bien”.