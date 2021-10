Kylian Mbappé será nuevo jugador del Real Madrid en 2022

Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain, se refirió a su deseo de fichar por el Real Madrid, asegurando que no seguirá en Francia.

Kylian Mbappé, atacante del PSG, rompió su silencio y habló sobre los diversos rumores que se generaron sobre las incomodidades que tendría en continuar en el club parisino y sobre una posible llegada al Real Madrid.

“Pedí marcharme, porque desde el momento en que no quise prolongar mi contrato, quise que el club obtuviera un dinero por el traspaso para tener un sustituto de calidad. Quería que todos salieran beneficiados”, aseguró en una entrevista a RMC Sport de Francia.

Además, habló sobre su presente en el club parisino: “Es un club que me ha aportado mucho, siempre he sido feliz, los cuatro años que he pasado aquí, y lo sigo siendo (…) Quería que todo el mundo saliera beneficiado, que acabáramos dándonos la mano, que encontráramos un buen acuerdo y yo lo respeté. Les dije: ‘si no queréis que me vaya, me quedo'”.

Mbappé también negó algunas informaciones que se han publicado sobre sus contactos con la dirección del PSG y su mala relación con Leonardo, director deportivo del PSG.

“Escuché decir que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quería hablar más con Leonardo, no es cierto. Me dijeron ‘Kylian, a partir de ahora hablas con el presidente'”, señaló el futbolista, que asegura desconocer el motivo por el cual el director deportivo dejó de ser su interlocutor.