Congresista pidió que no haya baja

Legislador Ricardo Burga quería salvar a aliancistas, pero le dijeron que es imposible y tendrían que consultar con Conmebol.

El congresista Ricardo Burga de Acción Popular planeaba revisar el descenso del cuadro blanquiazul: “El fútbol peruano está pasando, quizás, por su crisis más aguda. Nadie pensó lo de la Covid-19, que trajo como consecuencia que los clubes no tengan taquilla este año. Alianza Lima perdió 12 millones en taquilla, ha tenido que rescindir contratos con muchos de sus jugadores y hay algunos antecedentes en América Latina donde se está suspendiendo la baja por la pandemia”, declaró a RPP.

Pero finalmente desistió de su idea porque los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le dijeron que era imposible y que en todo caso se consultará con la Conmebol ya que en varios países no hay descenso por la pandemia.

Burga también confesó haberse reunido con representantes del Fondo Blanquiazul y la FPF: “Tuvimos una conversación bastante amigable, no se ha fijado una posición, no se ha exigido nada, solo fue un intercambio de ideas. Estuvieron dos representantes de Alianza y dos de la Federación, prefiero mantener en reserva quiénes fueron porque yo fui invitado. Igual me he reunido con la gente de la ‘U'”, añadió

El congresista también se refirió al proyecto de ley que suspende los procesos concursales que afecta también a Universitario, Boys y Melgar: “Lo que se busca es declarar en estado de emergencia el fútbol peruano por la aguda crisis en que está, ver la posibilidad de revisar todos los actos concursales que se dan a la fecha porque no ha funcionado esto correctamente. Hoy los clubes han triplicado la deuda y en vez de ayudar han perjudicado a los clubes”, comentó a Ovación.