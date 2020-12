Interpelan a Lozano hoy en el Congreso

Tendrá que explicar sobre proceso eleccionario. Si no asiste, lo volverán a citar.

El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Luis Reymundo Dioses Guzmán se refirió a la invitación al mandamás de la FPF, Agustín Lozano, y dio a conocer que la sesión se podrá seguir en vivo a partir de las 8:00 a.m.

“La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ha programado para hoy la participación del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, para que participe de nuestra sesión virtual y pueda dar un informe sobre cómo va el avance de las elecciones, ya que como es de público conocimiento, el 31 de diciembre debe culminar su mandato por ley. Frente a ello, el presidente de la FPF puede comunicar los avances sobre el proceso electoral”, manifestó.

El mandamás de la Comisión indicó que no es obligatorio que Lozano asista, sin embargo, mostró confianza en que el presidente de la FPF estará presente: “Salvo que tenga un motivo y lo comunique, ya corresponde al derecho del presidente, la asistencia o no. En caso no asista, nosotros reiteraremos la invitación”, sentenció.