Conmebol confirma el horario de la última fecha doble de las Eliminatorias

La máxima entidad de futbol de Sudamérica confirmó los días y horarios de las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Qatar 2022.

¡Empieza la ronda decisiva! Conmebol confirmó el día, la hora y qué escenarios correspondientes a las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Serán cuatro partidos los que se disputarán simultáneamente, entre ellos el Perú – Uruguay.

En Montevideo y en Lima, la Selección Peruana tendrá dos compromisos tan claves como difíciles en la definición de las Clasificatorias a Qatar 2022.

El 24 de marzo a las 18.30 (hora peruana) será el encuentro frente a la Celeste por la Jornada 17 de las Eliminatorias. Luego, el 29 de marzo a las 18.30 será el cotejo frente a Paraguay en Lima.

El 24 de marzo, jugarán Colombia ante Bolivia en Barranquilla, Brasil frente a Chile en Rio de Janeiro, Paraguay contra Ecuador en Asunción y Argentina vs. Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Luego, el martes 29 de marzo, se desarrollará la última fecha previo al Mundial. Perú recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima que depende de sí misma. Este choque será a las 6:30 p.m. hora peruana y en el mismo horario se enfrentarán Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil, Chile vs. Uruguay y Ecuador vs. Argentina.

¡A por el cupo directo!