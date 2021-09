“Conozco a Aquino y sorprende que no esté”: Miguel Villalta

Miguel Villalta, ex defensor de la Selección Peruana, se refirió a la ausencia de Pedro Aquino en la lista de convocados de Ricardo Gareca.

Miguel Villalta, ex defensa central de Sporting Cristal y Selección Peruana, habló sobre la sorpresiva ausencia de Pedro Aquino entre la convocatoria de Ricardo Gareca. El ‘chasqui’ quedó fuera de convocatoria del ‘Tigre’ por presuntos temas extradeportivos, situación que sorprendió a Villalta.

El ex jugador celeste habló de la polémica situación de Pedro Aquino con la Selección Peruana: “Estoy sorprendido porque no sé lo que haya podido pasar. Conozco a Pedro y me sorprende que no esté por un tema extradeportivo, esperemos que se pueda aclarar y tenerlo otra vez en la selección”.

Asimismo, el ‘Oso’ Villalta también habló de la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022: “Los partidos importantes a ganar son todos pero de locales tenemos que sumar de a tres, me parece un exceso jugar tantos partidos en poco tiempo para el futbolista pero esperemos que no haya ningún imprevisto”.

Además, el ex back central de Cienciano respaldó la presencia de Christian Ramos en la lista de convocados de Gareca: “La experiencia es sumamente importante. En este caso, Ramos ha venido del proceso anterior, es importante su presencia y el ‘profe’ verá quién lo acompaña. La experiencia en eliminatoria es importante, los partidos de eliminatoria tienen otra manera de jugarse”.

Finalmente, Villalta se animó a opinar sobre las bajas de Suárez y Cavani en la Selección Uruguaya: “No es lo mismo, pueden venir bien los otros chicos pero definitivamente Suárez y Cavani tienen otro nivel. No es para confiarse pero no va a ser lo mismo”.