“Lora y Távara son un orgullo”: Roberto Mosquera

Sporting Cristal es el líder de la Tabla Acumulada de la Liga 1 Betsson 2021. El elenco celeste es el gran favorito a quedarse con el título nacional, pero todo depende como afronte la recta final del campeonato. Roberto Mosquera, entrenador de la escuadra rimense, se alista para la etapa más complicada del certamen, y anticipa técnicas de análisis de los próximos rivales.

“Los rivales es cierto que vienen teniendo un puntaje que puede no ser el mejor, nosotros no medimos a los rivales por el puntaje, sino por el momento que viven. Ganarnos a nosotros es un plato muy apetitoso y les da moral para lo que vienen. No miramos a los equipos por su lugar en la tabla, cada partido es diferente y nuestra obligación es ganar todos los partidos ya que tenemos objetivos”, sostuvo ‘Mousquera’.

Asimismo, el DT bajopontino se refirió a las altas y bajas de su equipo con miras a la recta final de la Liga 1 2021: “Hohberg se encuentra mucho mejor, pero no lo vamos a arriesgar, vamos a ver con el cuerpo médico si puede concentrar o si puede tener minutos, pero no lo vamos a apurar. En el caso de Olivares está en tiempo, mientras que Villalta está en recuperación. Solís por su parte, estará en el banco”.

El profesor Mosquera se mostró orgulloso de sus pupilos llamados a la Selección Peruana de Ricardo Gareca: “Es un orgullos para nosotros, por Lora, Távara y Gonzales, para nosotros es una satisfacción. Nuestro sueño siempre ha sido colaborar con la Selección. La Selección está por encima de cualquier logro institucional, hemos jugado sin seleccionados y nos ha ido bien ya que siempre actuamos de buena fe”.

Finalmente, Mosquera le envió un mensaje al equipo femenino de Sporting Cristal: “Están en el camino correcto. Llegaron a una semifinal, les costó muchísimo, pero las cosas que cuestan tienen un sabor diferente. Les deseo a las chicas lo mejor. Nos gustaría acercarnos más con el comando técnico, pero los protocolos no nos lo permiten, muchas bendiciones para ellas”.