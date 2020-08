Conte encendió la polémica

Declaraciones del técnico de Inter de Milán generaron tensión con el club

Tras obtener el subcampeonato de la Serie A, Antonio Conte aseguró a Sky Sports que no se siente valorado por la institución del Inter de Milán, pese a haber competido hasta el último instante con al Juventus por el torneo. El entrenador italiano prefirió no referirse a su futuro en el banquillo milanés.

“¿Futuro? Ya veremos. Mi trabajo no ha sido reconocido. He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí. Y he percibido poca protección por parte del club. Estos 82 puntos nos los merecemos los jugadores y yo. Esto es mío, del ‘staff’ y de los futbolistas”, indicó Conte.

La continuidad del entrenador es incierta de cara al 2020-21, aunque su venta de transferencias se antoja apasionante. Inter se enfocará en su duelo de este miércoles ante Getafe de España por la Europa League.